Recuo de mulheres na AR. Estes quatro círculos não elegeram uma única

O número de deputadas nesta legislatura resultante das eleições de 10 de março cai das 84 em 2022 para 76 em 2024, ou seja, menos oito lugares do que há dois anos. As mulheres vão representar 33% do total de mandatos da futura assembleia, o que significa uma diminuição de 11% na representação parlamentar feminina.

Ora, tal significa que o sexo feminino na política portuguesa recua a valores de 2015, segundo dados da Pordata, quando foram eleitas igualmente 76 mulheres e 154 homens.

Segundo dados avançados pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, tal como a Delas.pt, avançava em noite eleitoral, não havia qualquer mulher em cargo elegível pelos círculos da emigração. Aliás, “não foram eleitas deputadas na Região Autónoma dos Açores, no distrito de Portalegre, no círculo da Europa e fora da Europa”. Por contraposição, “a proporção de mulheres eleitas é maior nos distritos da Guarda (66,7%), Setúbal (52,6%), Castelo Branco (50%) e Santarém (44,4%)”, refere a mesma entidade.

Três mulheres líderes parlamentares e uma deputada única

Até ao momento, são conhecidas três mulheres líderes parlamentares: Mariana Leitão, pela Iniciativa Liberal, Isabel Mendes Lopes pelo Livre e Paula Santos pelo PCP.

Na liderança partidária, mas sem bancada parlamentar, Inês de Sousa Real, de 43 anos, mantém-se como deputada única e porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN). Formada em Direito, com mestrado em Direito Animal e Sociedade e pós-graduação em Ciências Jurídicas e em Contencioso Administrativo, a deputada tem trilhado o percurso político no âmbito da defesa dos animais e ambiente.

Confirmado está o nome do recém-eleito deputado Fabian Figueiredo como líder parlamentar da bancada do Bloco de Esquerda, sucedendo a Pedro Filipe Soares, que ocupou o cargo durante 12 anos. Até ao momento, PSD anunciou, na semana passada, a escolha de Hugo Soares para candidato a líder da bancada parlamentar do PSD. PS, Chega e CDS ainda não avançaram nomes, embora, no primeiro caso, Pedro Delgado Alves é o nome mais provável. Já no segundo, o líder do partido, André Ventura, diz revelar o nome proposta “até ao final da semana”.