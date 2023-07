APAV reforça presença na Jornada Mundial da Juventude. Saiba onde e quando

“A operação da APAV neste evento está preparada para acolher qualquer pessoa que possa ser vítima de qualquer forma de crime e de violência, bem como para providenciar dicas de prevenção e segurança pessoal e de bens, agindo em estreita articulação com as diferentes entidades de relevo, como Forças e Serviços de Segurança, Proteção Civil, Saúde, Justiça e Entidades Diplomáticas”, refere o comunicado emitido pela entidade.

A nível presencial, a associação vai estar presente no Parque Eduardo VII, nos “dias 26 de julho a 30 de julho das 10.00 às 18.00 horas, 31 de julho a 4 de agosto das 08 às 00.00 horas e 5 e 6 de agosto das 10.00 às 18.00 horas” e no Parque Tejo Trancão. Neste caso, a APAV contará com uma equipa de apoio “nos setores A e D, a 5 de agosto das 8.00 às 00.00 horas e 6 de agosto das 00.00 às 18.00 horas”, detalha a mesma nota enviada à comunicação social.

“A equipa de apoio está disponível para chegar a outros locais dentro da cidade de Lisboa, mas também em Santarém e Setúbal, dioceses de acolhimento da JMJ Lisboa 2023”, acrescenta a APAV.

Será ainda disponibilizado um número telefónico gratuito, 116 006, que começa a ficar disponível a partir desta quarta-feira, 26 de julho e até 7 de agosto e que irá funcionar 24 horas pod dia.

As respostas e os apoios também podem ser procurados online, por email para [email protected]. “Destacamos ainda que é lançado esta segunda-feira, 24 de julho, o site disponível nas cinco línguas oficiais da JMJ – Português, Inglês, Francês, Espanhol e Italiano”, conlcui a nota à comunicação social.