Apresse-se! Já só tem dez dias para comprar moda nacional a bons preços neste Natal

As múltiplas propostas de cerca de dezena e meia de criadores nacionais estão a brilhar nos cabides e nos armários da pop-up store da ModaLisboa, que vai estar aberta até 17 de dezembro, na praça do Município, em Lisboa.

Este espaço temporário e pensado especialmente para o Natal apresenta “uma seleção curada de peças com preços justos, promoções e diversidade”, refere a nota enviada pela Associação Moda Lisboa às redações.

Com os objetivos de estreitar laços entre criadores e consumidores e de “incentivar ao consumo consciente de um produto conceptual, sustentável e ético”, vai ser possível encontrar peças de Béhen, Call Me Gorgeous, Carolina Machado, Constança Entrudo, Dino Alves, Duarte, Filipe Augusto, Fora de Jogo, Hibu, Luís Buchinho, Luís Carvalho, Maria Clara, Pilar do Rio. Ricardo Andrez e Valentim Quaresma.

A pop-up store de Natal da ModaLisboa tem as portas abertas das 11.00 às 19.00 horas todos os dias, exceto aos domingos, e fica situada no espaço da Câmara Municipal de Lisboa.