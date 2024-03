Aqui vai encontrar mais de duas centenas de trilhos a pé e de bicicleta à volta do Tejo

A nova plataforma, intitulada Alentejo & Ribatejo Outoor, foi lançada pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, que refere que os percursos de bicicleta incluem BTT, ciclismo de estrada, gravilha e cicloturismo.

Os interessados podem igualmente consultar as rotas dos Caminhos de Santiago e as respetivas etapas que atravessam os dois destinos, assim como aceder a informação e à localização dos Centros Cyclin’Portugal para apoio ao ciclista. “O portal permite ainda descarregar e navegar nas aplicações Caminhos de Santiago, Responsible Trails e Outdooractive“, acrescentou a Turismo do Alentejo e Ribatejo.

A ERT indicou que, através deste novo portal, passa “a disponibilizar informação estruturada e detalhada sobre as várias opções de percursos dos dois destinos”.

“Existe uma oferta diversificada quer no Alentejo, quer no Ribatejo, que convidamos a explorar ao longo de todo o ano”, frisou o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, citado no comunicado.

Quem pretenda visitar a natureza destas zonas, “encontra neste portal as diferentes opções desenvolvidas pelas entidades gestoras, nomeadamente Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Rota Vicentina, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e seus municípios”.

O portal foi desenvolvido em parceria com a A2Z, tendo subjacente a tecnologia Outdooractive, para que “os utilizadores planeiem a aventura de natureza e façam a navegação pelos percursos, recorrendo ao portal e às aplicações para ‘smartphone'”.

“Os visitantes poderão, assim, alcançar as melhores experiências ao ar livre, desde a fase da inspiração da visita, exploração e escolha, identificação dos seus pontos de interesse e alojamentos ‘bike friendly’ de forma georreferenciada”, realçou a entidade regional de turismo.

