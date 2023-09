Atividades extracurriculares acertadas para crianças segundo os objetivos pretendidos

Em altura de regresso às aulas, os pais costumam procurar atividades extracurriculares para as crianças. Esta procura pode, e deve, ser escolhida com base na necessidade das mais pequenos. A Delas.pt reuniu algumas atividades, consoante o objetivo pretendido.

Sociabilidade

Se o objetivo é a criança tornar-se mais sociável, os desportos de equipa, como o futebol, voleibol ou basquetebol, são uma ótima opção. Além de permitirem à criança aprimorar as relações interpessoais, ajudam a melhorar a coordenação motora e a resistência.

Compleição física

Considerada por muitos como um desporto de sobrevivência, a natação é, em muitos casos, a atividade de eleição dos pais. Neste desporto, indicado para todas as idades, as crianças trabalham todos os músculos do corpo.

Concentração e foco

As crianças podem ser um verdadeiro desafio, principalmente no que toca à energia. Parece que têm pilhas. Se acha que a criança precisa de ser mais calma, a yoga é uma ótima hipótese.

Curiosidade

O inglês, por exemplo, é considerado uma língua universal. Muitos pais optam por colocar os filhos em cursos, desde tenra idade, para serem adultos fluentes. Ainda assim, convém ver bem as necessidades e os gostos da criança. O inglês é importante, mas há uma infinidade de línguas.

Timidez

O filho é acanhado? Porque não colocar no teatro? Esta atividade permite às crianças desenvolveram uma característica importante – a comunicação. Mas liberta, também, as crianças de medos, vergonhas e, até mesmo, algumas inseguranças. O teatro explora, também, a criatividade, por meio dos improvisos.