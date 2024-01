Ator de “Cinquenta Sombras de Grey” hospitalizado em Portugal por intoxicação devido a lagarta

O ator Jamie Dornan, 41 anos, aproveitava umas férias em Portugal quando teve de ser hospitalizado com sintomas de um enfarte. Na base dos sintomas, um alegado contacto com as altamente venenosas lagartas do pinheiro.

Jamie acabou por ser hospitalizado com o que inicialmente se pensou ser um possível enfarte. Quem contou a história foi o seu amigo, o jornalista Gordon Smart, que estava com o ator e teve os mesmos sintomas. “Acontece que nos cruzamos com as lagartas processionárias (do pinheiro) e tivemos muita sorte de sair vivos daquela”, disse Gordon.

O jornalista conta que saíram os dois para jogar golfe e para beber, no primeiro dia de férias. “No dia seguinte jogámos golfe e estávamos os dois a sentir-nos completamente horríveis. Piorou quando eu comecei a sentir um formigueiro na mão esquerda e depois uma dormência no braço esquerdo. Sendo filho de um médico e pensei logo que este era o sinal do início de um enfarte”, disse no programa da BBC The Good, the Bad and the Unexpected.

Gordon Smart lembra que foi tratado num hospital local e, mais tarde, descobriu que o mesmo tinha acontecido com Jamie Dornan. “O Jamie disse: ‘Cerca de 20 minutos depois de teres saído, o meu braço esquerdo ficou dormente, a minha perna esquerda ficou dormente, a minha perna direita ficou dormente e eu dei por mim na parte de trás de uma ambulância’”.