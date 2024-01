Lagarta do pinheiro: porque deve ter cuidado por si e pelos seus animais

No campo é mais difícil de detetar, mas em ambiente urbano talvez já se tenha cruzado com um papel ou identificação presa a uma árvore a alertar para a existência da lagarta do pinheiro e a pedir cuidados redobrados.

O objetivo é que nenhum humano, sobretudo crianças que brincam por toda a parte, ou animal de estimação, sobretudo cães – que farejam o solo e tocam em todo o lado -, corram o risco de se cruzarem com esta lagarta tóxica que, recentemente, levou o ator de Cinquenta Sombras de Grey, Jamie Dornan, a ser internado com sintomas similares aos de um enfarte.

Afinal, como evitar contacto com esta lagarta que é um problema de saúde pública, quais os riscos e o que deve ser feito.

Na verdade, entre janeiro e abril as lagartas deixam os ninhos e fazem-no rumo ao solo, em fila indiana em verdadeiras procissões, daí o nomes de lagartas processionários. Neste percurso, podem libertar pelos urticantes amarelados e que lhes revestem o corpo, e é no contacto com eles que surge o episódio tóxico que pode ser mesmo muito severo nos humanos, com particular destaques para as crianças que brincam nos parques e um pouco por toda a parte, sendo recomendados cuidados redobrados.

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), “Os sinais e sintomas resultantes do contacto com os pelos urticantes traduzem uma reação alérgica cuja gravidade depende da intensidade da exposição e da sensibilidade individual” e que pode ir da “irritação cutânea com prurido (comichão), ardor, eritema (pele vermelha) e edema (inchaço). As lesões cutâneas têm características maculopapulares e podem ser acompanhadas de vesículas”, à “irritação ocular: em tudo semelhante a uma conjuntivite com os olhos avermelhados, prurido e edema” e também, de forma mais severa e por via da inalação, à tosse e dispneia (dificuldade respiratória) de gravidade variável”.

E se os primeiros sintomas podem chegar ao fim de horas, também podem ocorrer ao fim de dias, tudo depende da gravidade.

De acordo com a autoridade de saúde, deve-se sempre contactar e um médico ou o Centro de Informação Antivenenos – 800 250 250. Mas, assim que esteja perante um contacto com a lagarta do pinheiro deve lavar a pele ou os alhos com água corrente, deve remover os pelos da lagarta que possam ter entrado em contacto com a pele, podendo usar um adesivo. A DGS recomenda ainda a “remoção do vestuário, a aplicação local de creme hidratante e a administração de anti-histamínico por via oral”.

Cães e gatos também correm perigo

Caso tenha sido ‘tocada’ pela lagarta do pinheiro e tem animais de estimação, deve levá-los ao veterinário para despiste de contacto e tratamento imediato. Na verdade, consoante o tipo de exposição e sintomas, arrisca ser um caso de vida ou de morte.

No caso dos cães, fique a saber que os sintomas podem ir desde o inchaço do focinho e prurido intenso na cara, dificuldade em engolir, urticária e salivação excessiva. No caso da língua, órgão possivelmente que mais arrisca ter entrado em contacto com a lagarta, esta deverá inchar e ganhar um tom azulado, levando depois à morte dos tecidos. No caso de contacto ocular, estes podem também ganhar um tom azulado.