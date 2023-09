Atriz Letícia Sabatella revela ter sido diagnosticada com autismo

“Não é uma birra, não é má vontade. Quantas vezes eu não conseguia sair de casa, não conseguia ir ao cinema porque ir ao cinema era uma experiência sensorial muito grande, de tão sensível que eu era?” Estas são algumas das perguntas e respostas que a atriz Letícia Sabatella traz agora à luz do dia, nas suas redes sociais, depois de ter sido diagnosticada com o nível 1 da Perturbação do Espectro do Autismo.

Rosto de novelas brasileiras exibidas também em Portugal – entre elas Desejo Proibido, Torre de Babel, Páginas da Vida, Caminho das Índias, Você Decide ou Um Só Coração -, Letícia Sabatella revela que receber o diagnóstico, aos 52 anos, trouxe “alívio”, foi “libertador”, como explicou numa série de seis vídeos que publicou no Instagram.

“Não consegui, muitas vezes, chegar à hora certa porque precisava de ficar comigo. Não sabia explicar”, confessa agora a atriz que diz ter as respostas que justificavam todos estes comportamentos.

Sabatella, que está a ser acompanhada por um neurologista e psiquiatra, revelou ainda que a arte foi a ferramenta que a ajudou a lidar com a sua condição, mesmo quando lhe era ainda desconhecida. “A arte é o caminho da socialização”, garantiu, explicando que foi “o caminho para ir socializando desde criança”.