Avós maternas ou paternas? Estudo revela quais delas mimam mais os netos

Afinal, quem dá mais mimo, quem está, em média, mais presente? Estudo revela que as avós maternas, as mães das mães, estão mais presentes e são mais generosas nas ofertas do que as paternas, ou seja, as mães dos pais.

A matéria, admitimos, reveste-se de alguma polémica e é capaz de vir a gerar discussão em casa, sobretudo num momento como o desta quarta-feira, 26 de julho: dia dos Avós. Porém, esta foi a conclusão de um estudo que auscultou 1478 adolescentes crianças dos 11 aos 16 anos. A esta amostra de adolescentes da Inglaterra e do País de Gales foi perguntado com que frequência estavam com cada avó, quem cuidava, quem dava mais presentes e em que montantes.

As respostas revelam, segundo a análise intitulada Filling the Parenting Gap? Grandparent Involvement With U.K. Adolescents [Preencher a Lacuna Parental? Envolvimento dos Avós com adolescentes do Reino Unido], que este campeonato é liderado pela avó materna, a mais generosa e presente. Segue-se-lhe depois, neste ranking, o avô materno. A mãe do pai segue em terceiro lugar, o avô paterno na quarta posição.

Já amplamente fundamentado pela ciência, é sabido que as avós têm um forte instinto para proteger os seus netos e estão biologicamente bem equipadas para criar fortes laços intergeracionais.

Numa outra análise, levada a cabo por investigadores da Emory University, na Geórgia, Estados Unidos da América e que mapearam, através de ressonância magnética funcional (MRI) os cérebros de 50 avós, ficaram evidentes as alterações neurológicas registadas quando uma avó vê um neto.

“Quando o neto expressa alegria, elas sentem alegria. Quando ele expressa angústia, elas sentem angústia”, disse o antropólogo e neurocientista James Rilling, autor principal do estudo. “Elas ativavam zonas do cérebro que estão envolvidas na empatia emocional e outras no movimento“, detalhou.

As mesmas regiões do cérebro também são ativadas no das mães, o que é interpretado como estando vinculado a um instinto que as faz entender o filho ou interagir com ele.