Avós que cuidam dos netos ajudam a poupar mais de dois salários mínimos

Nem todos os pais têm a possibilidade de deixar os filhos nos avós quando é preciso. Para os que deixam. Será uma boa decisão? Pelo menos poupam dinheiro.

Cerca de 1700 euros. É este o valor que cada família poupa no final do ano recorrendo regularmente aos avós para deixar os filhos quando estão a trabalhar, segundo uma pesquisa da agência de seguros Ageas.

E, lembre-se: os avós adoram contribuir e, não raras vezes, cobrem vários custos do dia-a-dia durante o momento em que estão a tomar conta dos netos, fazendo com que os pais não gastem tanto dinheiro.

Apesar da notória importância, nem todos os avós estão felizes por passarem metade do seu tempo a tomar conta dos mais novos. Porém, oito em cada dez (80%) garantem que o esforço vale a pena.

Nesta pesquisa, 51% dos inquiridos afirmou tomar conta dos netos durante o ano inteiro e apenas 10% revelou que fica com os mais novos na época do verão quando coincide com as férias.

A maioria toma conta dos netos no máximo duas vezes por semana, enquanto 7% do estudo fica com as crianças a semana inteira, sem contar com o fim de semana.

Lara Crisp explicou que os avós se sentem bem por conseguirem construir uma relação forte com os seus netos, passando mais tempo com eles. Contudo, a editora do Gransnet adiantou que, por vezes, são dados como “garantidos”, gerando discussão entre familiares.

Por muita ajuda que deem, é importante que os avós sintam que dispõem de tempo de qualidade para eles, contemplando alguma liberdade.