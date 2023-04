Bali deporta turista russa que fez foto nua em árvore sagrada

Luiza Kosykh, 40, deixou Denpasar, em Bali, no final de domingo, 16 de abril, tendo embarcado num voo para Moscovo, dias depois de ter sido detida por funcionários da imigração, informou à AFP Nengah Sukadana, da agência jurídica e de direitos humanos de Bali.

Kosykh foi presa na quarta-feira, 12, depois de ter publicado uma imagem que se tornou viral: Tratava-se de uma fotografia dela, nua, diante de uma figueira-da-índia com 700 anos, árvore considerada sagrada pelos hindus em Bali.

Segundo a mulher, a foto foi tirada há alguns anos e ela desconhecia que a árvore era sagrada.

Não é o primeiro incidente deste tipo em Bali. Já há duas semanas um russo foi expulso da ilha por publicar uma foto seminu no alto de uma montanha sagrada.

Após uma série de acontecimentos similares contra o hinduísmo, cultura predominante em Bali, as autoridades da ilha prometeram tomar medidas energéticas contra os turistas. “Nem todos os turistas sabem o que é permitido ou não em Bali. Por isso, pedimos aos locais que observem ao redor para evitar que este incidente se repita”, declarou no domingo Anggiat Napitupulu, da agência de direitos humanos, em conferência de imprensa.

AFP