Balmain roubada em mais de 50 peças a 10 dias do desfile em Paris

O diretor da casa criativa de luxo Balmain, Oliver Rousteing revelou que uma parte da coleção foi desviada e rouba entre o aeroporto e a sede da empresa. “Mais de 50 peças Balmain roubadas”, revelou o designer neste domingo, 17 de setembro, nas ruas redes sociais, precisamente dez dias antes do desfile ter lugar, no âmbito da Semana da Moda de Paris.

“Hoje fui ao ateliê às 9.00 horas enquanto esperava pelas últimas peças do nosso espetáculo, o do mês de setembro. Estava a começar a criar looks com minha equipa quando o nosso motorista nos nos ligou e disse que tinha sido sequestrado por um grupo de pessoas”, descreveu,

Rousteing, de 38 anos, acrescentou depois que as peças foram roubadas e revelou deceção e sentimento de injustiça após tanto trabalho perdido desta forma.

“Vamos trabalhar mais, dia e noite, os nossos fornecedores também”, prometeu, assegurando que, apesar do roubo, o motorista estava bem de saúde.