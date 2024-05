Betty Grafstein e José Castelo Branco: quase três décadas sob os holofotes

Aos 95 anos e quase 30 anos de casamento depois, a norte-americana Betty Grafstein hospitalizada na sequência de uma queda revela que estava ser vítima de violência doméstica por parte do marido, José Castelo Branco.

Amigos do casal, sobretudo o fotógrafo do ‘jet set’ Abel Dias, que durante décadas privou e fotografou momentos de carinho do casal, revela agora na imprensa sinais de uma relação conjugal há muito danificada, tendo confidenciado mesmo que Betty Grafstein lhe pedira ajuda para a libertar do socialite e marido.

José Castelo Branco, de 61 anos, que usou ao longo de anos as redes sociais para ilustrar o estado de saúde da mulher, assumindo-se como cuidador, está detido por acusação de violência doméstica, na GNR, e a aguardar inquirição. Testemunhas e a própria Betty já terão sido ouvidos no caso, restando agora ao juiz escutar a versão de Castelo Branco e, consoante, as provas e as alegações definir ou não medidas cautelares. O socialite tem negado quaisquer acusações até ao momento.

Reveja o percurso do casal em imagens e recorde polémicas: