Bica vence Marchas Populares. Madrinha Débora Monteiro celebra vitória

“Que sorte a minha ser vossa madrinha e viver este marco convosco. Obrigada por me acolherem na vossa/nossa família. A Bica é lindaaa”. A celebração é da atriz Débora Monteiro, que desfilou pela Marcha Popular daquele bairro que saiu vencedor em 2023.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Débora Monteiro (@_deboramonteiro_)

O rosto de Paço d’Arcos desfilou ao lado do encenador Tiago Torres da Silva, o padrinho da marcha

O anúncio da vitória foi feito pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da iniciativa. Bairro Alto ficou em segundo lugar e em terceiro Alfama, acrescentou, em comunicado, a EGEAC. Outros 17 grupos competiram este ano: Marvila (4.º lugar), Alto do Pina (5.º), Alcântara (6.º), Madragoa (7.º), Carnide (8.º), Penha de França (9.º), Mouraria (10.º), São Vicente (11.º), Bairro da Boavista (12.º), Belém (13.º), Castelo (14.º), Olivais (15.º), Santa Engrácia (16.º), Graça (17.º), São Domingos de Benfica (18.º), Ajuda (19.º) e Lumiar (20.º).

A EGEAC deu conta de outras distinções: Alfama e Bica ganharam na categoria de Melhor Coreografia, enquanto que a Melhor Cenografia foi para Alfama e Lumiar. O Melhor Figurino foi atribuído a Alcântara, Alfama e Madragoa. A distinção de Melhor Letra foi para Alfama e Bica.

Alfama venceu também na Melhor Musicalidade e na Melhor Composição Original com “A Sina do Estivador”, juntamente com “A Vedeta é Carnide” de Carnide. O Melhor Desfile da Avenida foi para as marchas do Bairro Alto e da Bica.

A Marcha Infantil das Escolas de Lisboa abriu a 89.ª edição do desfile na Avenida da Liberdade, seguindo-se as três marchas extraconcurso: Santa Casa, “A Voz do Operário” e Mercados, indicou a EGEAC, na mesma nota.