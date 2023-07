“Blokecore”, a tendência que traz o futebol para todos

O futebol é facilmente o desporto mais visto e adorado no mundo. Encanta milhões de pessoas, que são fãs da bola e seguem as equipas que mais gostam. Contudo, há outros milhões pessoas a quem o futebol não produz semelhante resultado e preferem outros desportos ou até nenhum.

Cada vez mais se vê o uso de camisolas de futebol, de diferentes equipas e países, entre homens e mulheres. Mas, na realidade, isto não é parte de um aumento de fãs do desporto, mas sim, uma nova tendência.

“Blokecore” é o nome da nova moda, inspirada no futebol. E que, por mais que as pessoas não sejam fãs da bola, esta nova onda acaba por trazer o desporto para todos. Uma tendência que mistura o lado desportivo com o lado mais casual ou mais formal. Uma mistura de peças. Camisolas do desporto, onde o país ou a equipa não importam, saias e saltos. Ou então com os ténis do momento. Ou até com um “look” mais desarrumado, com bermudas largas de ganga.

Como tem sido recorrente, esta nova tendência começou no TikTok. E, cada vez mais, o público adere. Mesmo as marcas e casas de luxo. Trata-se de uma imagem que, por mais que se usem peças formais, sinonimiza casualidade. Visual perfeito para o verão.

Veja alguns exemplos abaixo, que incluem soluções para apoiar a equipa feminina de futebol portuguesa no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Mesmo a tempo de apoiar a seleção no último jogo da fase de grupos, frente aos EUA, a 1 de agosto.

Camisola Alternativa Navegadoras, Portugal Store, 95€

Camisola Principal Navegadoras, Portugal Store, 95€

T-Shirt de futebol com bandeira, Stradivarius, 12,99€

T-Shirt de futebol, Stradivarius, 19,99€

T-Shirt de manga curta estampada, Bershka, 8,99€

Camisola de Inglaterra 1996, Score Drew, 45,60€

Camisola Inter Milan 1998, Score Drew, 45,60€