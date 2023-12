Brilho para dar e festejar. Peças a partir de 17,99€

Brilho, brilho e mais brilho. Brilho nunca é demais, não é verdade? Para as festividades, muitas mulheres optam por escolher peças mais arrojadas.

Desde os casacos até às calças, as peças com brilhantes ou lantejoulas têm ainda mais procura nesta época do ano. A Delas.pt reuniu algumas opções que vão deixar todos de queixo caído.

Camisola efeito plumas com lantejoulas, na Parfois, 35,99€

Blazer reto com lantejoulas, na Zara, 59,95€

T-shirt com lantejoulas, na Stradivarius, 19,99€

Calças com lantejoulas, na Lefties, 17,99€

Blazer fluido com lantejoulas, na Pull&Bear, 39,99€

Vestido saco lantejoulas, na Zara, 39,95€ Vestido halter lantejoulas, na Zara, 49,95€

Bandeau lantejoulas, na Brownie, 35,90€

Leggings palazzo lantejoulas, na Calzedonia, 39,95€

Jeans strass, na Cortefiel, antes 59,99€ depois 29,99€