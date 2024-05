Bruna Gomes lança novo produto de maquilhagem com marca nacional

Ao todo, são dez novas tonalidades de base para aplicar sobre a pele do rosto. A influenciadora digital Bruna Gomes volta a estabelecer parceria para o lançamento de um novo produto de beleza de mãos dadas com a marca portuguesa Andreia Professional. Uma aposta que se junta as anteriores colaborações para uma coleção de batons à prova de beijos e uma segunda vocacionada para as sobrancelhas.

“É muito bom estar a compartilhar este dia com todos vocês. Queria agradecer à Andreia Professional que me deu o privilégio de assinar, mais uma vez, um produto desta marca portuguesa que tem todos os valores e propósitos que eu também acredito. Desta união nasceu a Refresh Silk Foundation, uma base maravilhosa que tenho a certeza que será um must-have no vosso estojo de maquilhagem”, afirmou Bruna Gomes citada em comunicado e durante o evento em que fez a apresentação dos novos produtos.

A marca, também citada na nota enviada às redações, afirma que os produtos agora lançados “têm uma duração de até 12 horas” e “é dermatologicamente testada, vegan e é adequada a todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis”.