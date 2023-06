Hospital autoriza presença de cadela na ala de partos para ajudar dona

A cadela Belle, uma Staffordshire Bull Terrier, entrou no hospital com a missão de amparar a dona durante todo o trabalho de parto. O caso aconteceu no hospital universitário de Milton Keynes (pode ver as imagens aqui), no Reino Unido, e a permissão – a primeira, julga-se, no mundo – teve por objetivo apoiar Amee Tompkins, a dona de 33 anos, que tem autismo e um longo histórico de ansiedade.

Segundo revela o canal da estação pública britânica BBC Three Counties Radio, a cadela acompanhou Tompkins na ambulância, nos cuidados intensivos e na ala de parto após a cesariana.

A sugestão deste acompanhamento, revela o canal, terás ido feita pela parteira que percebeu a importância da presença do animal de estimação durante toda a gravidez de Amee Tompkins. Ter-se-á seguido uma avaliação de risco que apurou a capacidade da cadela de dois anos em lidar com a enfermaria cheia de profissionais e com a dor da sua dona. A equipa de controlo de infeção do hospital afirmou também ter posto em marcha todas as precauções de segurança e higiene para tornar este momento possível.

Citada pela BBC Three Counties Radio, a parteira chefe de divisão do Hospital, Melissa Davis, considerou que a opção por cuidados individualizados, como o deste caso, comprovou a vantagem de que “Belle estivesse ao lado da dona durante o tempo na maternidade para trazer conforto e apoio”.