Calças cargo de volta às tendências e nos mais variados tons

As peças do momento foram criadas para o exército britânico na década de 1940. As suas principais características são os bolsos, que eram então projetados para armazenar munição e dar mais agilidade e mobilidade aos militares, já que no início da sua origem eram uma indumentária exclusiva do vestuário masculino.

Porém, os esforços femininos na segunda guerra mundial fizeram com que as mulheres se familiarizassem com este tipo de calças e principalmente com os bolsos. A partir da década de 1980, o lado funcional começa a ser adaptado ao dia-a-dia e a ganhar movimento e espaço em diferentes estilos e movimentos culturais.

Após causarem furor nos anos 90 e 2000, uma das peças mais versáteis da moda ganhou um jeito mais largo em versão mais baggy e cheia de bolsos laterais, apresentando-se nas mais variadas tonalidades coloridas – do verde militar ao jeans, passando pelo rosa pastel.

Confortáveis e arrojadas, são aquele must have que deve ter no armário para não ter de usar sempre o mesmo género de calças como, por exemplo, as mom ou skinny jeans. Conferem ainda a vantagem de poderem ser conjugadas com todo o tipo de propostas, desde as mais ousadas às mais discretas.

Veja abaixo as variadas sugestões de calças cargo selecionadas pela Delas.pt de que pode usar e abusar nos próximos meses.

Calças cargo ‘Majira’, na About You, antes 79.90€ agora 54.90€

Calças cargo de cintura alta, My Theresa, 845€

Calças cargo, Mango, 35.99€

Calças cargo largas, H&M, 19.99€

Calças cargo com tiras de náilon, Bershka, 39.99€

Calças cargo cós elástico, Zara, 25.95€

Calças cargo Slim Fit, Pinko, antes 235€ agora 118€

Calças cargo, Net-a-porter, 360€

Calças cargo, Farfetch, 903€

Calças cargo, About You, 84.90€

Calças cargo, Primark, 22€

Calças cargo de cintura alta, C&A, 35.99€

Calças cargo, Bershka, 39.99€