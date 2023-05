Calças estampadas: a peça perfeita para a transição de estações

Riscas, bolas, folhagens e flores, composições e até em padrões mais abstratos. As calças estampadas estão cada vez mais criativas e conseguem cumprir exemplarmente todas as funções. Conjugadas com saltos altos e blasers e um top a condizer num dos tons do padrão, elas nunca a deixarão ficar mal em qualquer evento que peça mais formalidade.

Já se preferir usar sapatos rasos e uma malha mais leve ou mesmo um top, conquistará aquele ar diferenciador dentro do à-vontade e com uma certeza: será sempre protagonista de uma explosão de cor.

Por serem estampadas, estas peças obrigam, contudo, a alguma parcimónia no coordenação com o restante vestuário. Ou seja, se vai convocar todos os olhares para o padrão, então deve ter em mente a importância de não distrair atenções para outros pontos do corpo, sob pena de parecer um exagero de luz e cor.

Há ainda os coordenados nos mesmos padrões. E embora tal possa parecer, à primeira vista, demasiado, o segredo está na virtuosidade do pano. Quando claramente de qualidade, a conjugação destas duas peças pode ser o corolário máximo da classe e distinção.

Quanto ao formato, em 2023 estas calças apresentam-se em modelos mais curtos ou mais longos, mais largos ou mais justos e até à boca de sino. Ousar na moda não passa apenas pelas transparências, decotes vertiginosos e rachas profundas, passa também pela cor, pelo inesperado e sempre pela estética.

Veja as múltiplas opções disponíveis nas lojas

