Carolina Deslandes, Fernando Daniel e David Carreira. Concertos à borla para entrar em 2024

Se ainda não tem planos definidos, mas tem a certeza que não vai ficar em casa em noite de passagem de ano, saiba que grande parte das câmaras municipais costuma organizar festas públicas, abertas a todos, para celebrar a quadra. Embora se caracterizem sobretudo pelo fogo de artifício que explode pontualmente à meia-noite de 1 de janeiro de 2024, muitas das animações contam com concertos assegurados por nomes sonantes da nossa praça. Já pensou em dizer adeus a 2023 a com Carolina Deslandes ou David Carreira? Ou com Fernando Daniel e os Quatro e Meia? pois bem, é possível e a Delas.pt deixa aqui um guia pelas principais cidades portuguesas, permitindo-lhe organizar com tempo onde vai querer dizer olá ao novo ano. Só precisa de se preocupar em levar champanhe e as 12 passas, se for adepta dessa tradição. Veja abaixo algumas opções. Lisboa: Na Praça do Comércio, a festa arranca às 21.30horas com o DJ Nuno Luz. Uma hora depois chegam Os Quatro e Meia.

Faro: A sul, a festa começa um dia antes, a 30 de dezembro, com um concerto de Pedro Mafama será a partir das 22h00, seguido de uma atuação do DJ Nuno Silva (23h30). Na noite de 31 de Dezembro, é tempo de “Revenge of the 2000s”, numa animação que começa às 22.00 horas e deverá durar até às quatro da manhã.

Porto: A partir da Avenida dos Aliados, cabe a Richie Campbell e Zinko darem, a partir das 00.100 horas de 1 de janeiro, as boas-vindas ao novo ano. Já nos Jardins do Palácio de Cristal, será Carolina Deslandes a fazer a festa, a partir das 22.30 horas de 31 de dezembro, e de Jimmy P dez minutos depois da meia-noite, já a 1 de janeiro de 2024.



Madeira: A Câmara Municipal do Funchal vai apresentar a mundialmente conhecida festa da passagem de ano a partir do Parque de Santa Catarina, com concertos de Miguel Pires (We Love Portugal), dos Galáxia, do duo Sandra & Ricardo, do Buzico e da Dupla de 2, encerrando com a animação do DJ Sérgio Soares.

Almada: Fernando Daniel abre as hostilidades às 22.00 horas numa noite que também vai contar com o seu show de música e pirotecnia. A festa é encerrada com Mário Cotrim, conhecido como ProfJam.

Ponta Delgada: Nas Portas da Cidade, na Ilha de São Miguel, vai estar o cantor David Carreira.