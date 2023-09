Casacos a partir de 14 euros para enfrentar as primeiras noites frescas

Os lenços e as écharpes já ameaçam não ser suficientes para agasalhar nestas noites já frescas que estão a chegar com o mês de setembro. Sendo expectável a descida das temperaturas, também a moda acompanha, como sempre, as tendências meteorológicas.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera já veio alertar esta sexta-feira, 1 de setembro, que se prevê uma descida da temperatura máxima na ordem dos cinco graus, valores abaixo do normal para a época do ano e há promessa de chuva. Projeções que indicam também que, pelo menos até terça-feira, 5 de setembro, estejam previstos aguaceiros que podem ser, por vezes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Numa altura em que chegam estes alertas, é importante preparar-se para noites frias, mesmo quando os dias ainda se apresentam mornos. Cuidados a ter sobretudo se não se pretende ficar doente seja no regresso às aulas, ao trabalho ou simplesmente ao quotidiano.

Nos escaparates, as propostas revestem-se de maior ou menor formalidade, de alguma ousadia nos padrões e nos modelos e muita cor. Sim, porque ninguém quer ficar em modo cinzento antes do tempo dele.

Veja abaixo algumas propostas e que começam nos 14 euros:

Blazer relaxed fit, patterned, C&A, 49.99€

Blazer curto, H&M, 39.99€

Blusão acolchoado com estampa de animal, Zara, 35.95€

Blusão Biker em Pele Sintética, MO, 39.99€

Blusão com Meia Gola e em Polipele, Vero, no El Corte Inglés, 44.99€

Blusão curto tipo trench efeito de camurça, Zara, 45.95€

Bomber combinado com fechos de correr, Zara, 69.95€

C&A x E.L.V. Denim, denim jacket, C&A, 99.99€

Casaco acolchoado curto, Primark, 28€

Casaco camiseiro oversize, H&M, 37.99€

Casaco Comprido Efeito Suede Com Cinto, Tiffosi, 49.99€

Casaco cropped estampado, Tommy Jeans, no El Corte Inglés, 229€

Casaco Efeito Suede, Tiffosi, 39.99€

Casaco motociclista imitação pele essencial, Primark, 19€

Colete Acolchoado Capuz, MO, 19.99€

Colete almofadado, H&M, 19.99€

Parka capuz leve, Primark, 14€

Parka com Capuz, Tiffosi, 39.99€

Parka Macia Capuz, MO, 19.99€

Quilted gilet with hood, C&A, 69.99€

Sobrecamisa Oversize com Estampado aos Quadrados, Only, no El Corte Inglés, 54.99€

Casaco em forma de quimono, cobre, Kiabi, 32€

Casaco acolchoado, rosa e azul, Kiabi, 35€