Casacos de aviador estão de volta às tendências. Propostas a partir de 36 euros

No ano passado, o regresso do Top Gun com mais um filme da saga deixou o público e a moda sedentos de novas opções. Com o Tom Cruise a protagonizar a trama repleta de ação e entretenimento, o reflexo continua a fazer-se sentir um pouco por toda a parte. Os casacos de aviador voltaram a fazer parte do imaginário e este ano chegam em múltiplas cores, texturas e opções.

As lojas parecem ter-se inspirado no filme e, nas próximas estações, essas peças estão em destaque. Desde tamanhos croppeds aos normais, entre castanhos, pretos e outras cores, os casacos de aviador têm tomado de assalto os cabides.

Quentinhos e estilosos. São as principais características destas peças. Acrescentam ainda uma imagem de bad ass pelo tecido de pele. Perfeitos para o tempo frio, que combinam tão bem com umas calças de ganga ou botas até aos joelhos.

Veja abaixo algumas sugestões:

Blusão curto aviador, Bershka, 49,99€

Casaco aviador pele, Pull&Bear, 45,99€

Casaco bomber aviador, Pull&Bear, 35,99€

Blusão aviador, Stradivarius, 59,99€

Blusão aviador, Tintoretto, 79,99€

Blusão revestido, H&M, 49,99€

Casaco de pele, Mango, 299,99€

Blusão de polipele, Lefties, 35,99€