Caso Rubiales. Federação pede desculpa e demite selecionador Jorge Vilda

A Real Federação Espanhola de Futebol emitiu esta terça-feira, 5 de setembro, um comunicado no qual pede desculpas pela atuação de Luis Rubiales no beijo não consentido à jogadora Jenni Hermoso no fim da vitória no Mundial Feminino de Futebol.

O agora presidente em funções Pedro Rocha, antigo vice-presidente adjunto antes da polémica, refere que “a atuação de Senhor Rubiales (suspenso opr três meses pela FIFA) não representa os valores que a federação espanhola defende nem os valores do conjunto da sociedade espanhola.

Nesta mesma terça-feira, 5 de setembro, o jornal desportivo espanhol Marca revela que o selecionador nacional da equipa feminina Jorge Vilda, foi destituído.

Terá sido o presidente em funções quem fez a comunicação nesta mesma manhã de terça e quando de uma reunião entre ambos.

