Cherry Cola. Passo a passo para pintar os lábios com a tendência do momento

“A tendência já foi muito forte nos anos ’90, com o contorno do lábio muito marcado e o interior pronunciado com um gloss, por exemplo. Mas hoje temos técnicas mais sofisticadas e que até podemos denominar de tinted, ombré ou cherry cola lips”, afirma Mauro Vieira.

O especialista da M-A-C fala em combinações imensas e os resultados são infinitos, dependendo das cores escolhidas, da quantidade de escuro e de claro (efeito luz e sombra), adição de brilho ou acabamento mate. Tal como em qualquer outra obra de arte”.

Veja abaixo o passo a passo para começar a abraçar esta tendência que, nos últimos meses viu as suas pesquisas crescerem mais de dois mil por cento no Google. Mais: a atriz e ícone de moda Zendaya também já a abraçou a corrente ao ter optado por este tipo de lábios no desfile da Fendi, na Semana de Alta Costura, no final de janeiro.

Cherry cola Lips, por Mauro Vieira

Preparar o lábio, aplicando um primer que hidrate e alise qualquer irregularidade.

Começar com um lápis de contorno, de uma cor castanha. Gosto particularmente de um tom de castanho chocolate. Começar por contornar o lábio, arrastando o esfumado para a parte mais interna.

Aplicar, na parte mais interna do lábio, um batom vermelho. Com um pincel pequeno dever-se-á fundir os dois tons de maneira a conseguir um degradé.

Terminar coma aplicação de um gloss transparente. Neste caso é importante para se conseguir este efeito, inspirado nos tons mais profundos de uma garrafa de Cola-cola.