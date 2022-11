Chuva, frizz e queda. Champôs para as batalhas do outono

As propostas são cada vez mais vastas e com cada vez mais habilitação para enfrentar os elementos. O outono traz sempre uma queda capilar ligeiramente mais acentuada, a célebre humidade típica das chuvas e ainda alguma degradação do cloro e do sal que ainda perduram do verão. Soa a tempestade perfeita.

Pois bem, para grandes males, grandes remédios. As marcas de champôs, cada vez mais tecnológicas, mas também com soluções vegan apresentam fórmulas que pretendem combater eficazmente os desafios que são colocados aos cabelos.

Veja abaixo algumas das opções:

Maui Moisture Champô Fibras de Bambu 9.99€

Phytospecific Champô de Hidratação Rica sem sulfatos 14.90

Champô perfumado Black Label 144, Equivalenza, 8.45€

Champô Purple Toning, OGX, 8.99€

Ultimate Reset Shampoo, Shu Uemura, na Perfumes & Companhia, 38.50€

Champô Hidratation Boost, Nutri Essence, Wells, 4.99€

Champô Óleos Marroquinos, Amend Millenar, 11.50€

Curl expression hidratação intensa L’Oréal Professional, 12.48€