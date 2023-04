Cinco cuidados especiais a cumprir com a pele após um dia de praia

Os primeiros dias de sol clamam por praia. E eles estão prometidos por estes dias de Páscoa para todos e de mini-férias para muitas. Apesar do sol ainda não estar tão quente no verão, o nível de cuidado com a pele é que não pode mesmo arrefecer.

Por isso, se se prepara para sair da praia ou ir nos próximos dias, saiba que os cuidados começam ainda antes de sair de casa e só terminam muito depois de regressar. Afinal, os primeiros tons de bronze são mais do que desejados, mas eles devem ser recebidos com todas as cautelas.

Veja abaixo os cuidados que deve ter após um dia na praia, sobretudo se é o primeiro ou os primeiros da temporada

Tomar banho: Essencial para tirar a areia, os resquícios do protetor solar e o sal da pele. Se percebe que só o fará já mito ao final da noite, aproveite para remover todos esses elementos nos chuveiros de água doce à saída dos areais.

Usar água morna: Pois, talvez não seja o que mais apeteça, mas evitar o choque é essencial. A água muito quente deixa a pele ressequida e mais sensível. Depois do banho morno, pode, inclusivamente, passar o corpo por água fria, que ajuda a tonificá-lo.

Aplicar after sun: Depois da pele bem seca, deve passar um creme com estas características. Se por um lado refresca e alivia dos efeitos da exposição solar, ajuda a ter um bronzeado mais saudável.

Usar hidratante: Depois do after-sun secar deve aplicar um creme hidratante na pele, de preferência não-oleoso e de rápida absorção, para que a sensação de frescura se mantenha por mais tempo.

Colocar creme no rosto: Tratando-se de uma pele diferente, esta exige cuidados diferenciados face ao resto do corpo. Escolha uma solução refrescante, respeitando o seu tipo de pele.