Cinco dicas para relançar a carreira durante o verão

No verão, o trabalho ganha outra forma. É possível chegar um pouco mais tarde ao escritório, quando os patrões não estão, aproveitar a hora do almoço para reabastecer a vitamina D ou fazer duas horas de sesta, durante o teletrabalho, porque “está quente”. A menos que trabalhe em setores como o turismo ou a restauração, o verão é a altura mais tranquila do ano. Julho e agosto não são, definitivamente, os meses mais favoráveis para encontrar um novo emprego, mas pode aproveitá-los para relançar a carreira. Confira estas cinco dicas.

Faça um balanço da primeira metade do ano

Com a primeira metade do ano a chegar ao fim, é o momento perfeito para fazer um balanço das suas metas profissionais. Não hesite em fazer uma lista: é encorajador ver as metas alcançadas. Se os seus objetivos estão “em andamento”, “bem avançados” ou “concluídos”: anote!

Se não definiu metas no início do ano, o verão é a altura perfeita para programar os meses entre setembro e dezembro. Ou para remodelar os desejos de janeiro. Pode ser aprender uma nova língua, melhorar as competências digitais, entre outras coisas,

Aprenda e treine

A ideia de mudar de profissão está na sua cabeça há vários meses? O período de julho a agosto é certamente o melhor momento para refletir e aprender. Leia livros, assista a depoimentos sobre diferentes profissões através de artigos de imprensa ou redes sociais.

O verão é um ótimo momento para aprender novas habilidades por meio de plataformas que oferecem cursos online gratuitos (ou pagos). Mas tenha atenção: Opte sempre por plataformas certificadas.

Atualize o currículo

É um sacerdócio que deve manter nos períodos de procura ativa de emprego: atualizar o currículo. Este é o momento ideal. Após o balanço da primeira metade do ano, conforme mencionado no primeiro ponto, pode adicionar algumas conquistas ou habilidades já alcançadas.

Networking

Pode parecer estranho, mas o verão é a melhor época para expandir a sua rede profissional. Os eventos de networking são mais raros, menos lotados e, por isso, há uma probabilidade de correrem bem.

Não hesite em saltar para novos desafios

As ofertas de emprego continuam a ser publicadas durante o verão. Elas existem e, por serem em menor número, também atraem menos candidatos. Esta época é, também, ideal para enviar candidaturas espontâneas, uma vez que os recrutadores vão ter mais tempo livre para analisar.

Descanse

Para ser eficaz, evitar um esgotamento e manter toda a criatividade, é essencial conseguir desligar-se da sua atividade profissional durante vários dias.