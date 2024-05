Penas, flores e galhos transformam escadaria de Nova Iorque para a MET Gala

A noite de segunda-feira, 6 de maio, na escadaria do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, vestiu-se de criatividade e liberdade para a rigorosa MET Gala. A passadeira vermelha transformou-se em jardim para receber a mais imponente festa da moda na pele de celebridades. Pedia-se ousadia, talento e superação, e ninguém apareceu com menos do que isso.

Subordinada ao tema das fadas e com dress code a pedir a invocação do conto distópico de Ballard, Jardim do Tempo, foi de penas, de pássaros, de frutas e até de galhos – que o diga Lana Del Rey – que as celebridades compareceram à festa. Um festival do detalhe e da exuberância que quase fez esquecer a moda das transparências, tão em voga nos últimos três anos, e aqui corporizada pelas cantoras Jennifer Lopez, Rita Ora e Emily Ratajkowski.

A noite esteve nas mãos do designer John Galliano e muito por culpa da atriz Zendaya, que foi coanfitriã da gala, e abriu o desfile de criatividade com um vestido inspirado na mais recente coleção do estilista para a Maison Margiela, apresentado a 26 de janeiro e aclamado pela crítica. A mesma protagonista viria a repetir a proeza na mesma noite com uma criação de icónico estilista, mas do ano em que ela nasceu: em 1996, cheia de flores no cabelo.

E se a moda não chegasse, Galliano espalhou o seu efeito sobre o rosto de quase todas as celebridades. Como? Com o célebre Glazed Blush (blush vidrado) que apresentou na coleção de janeiro e com mão da maquilhadora Path McGrath. É verdade que nesta MET gala o efeito foi menos ostensivo que na passerelle, mas também é certo que é para lá que a tendência de maquilhagem vai caminhar.