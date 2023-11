13 formas de comer melhor e com descontos até aos 40%

Se gosta e tem saudades de fritos, mas tem andado a adiar por questões de saúde, então talvez uma fritadeira de ar quente possa ser uma solução. As air fryers têm vindo a conquistar cada vez mais adeptos, até pela sua versatilidade na gama mais vasta de produtos que consegue confecionar.

Ainda que as célebres batatas fritas não fiquem exatamente no mesmo ponto que as tradicionais, estes pequenos eletrodomésticos – que não usam óleo, mas que requer unção prévia dos alimentos que venham a ser cozinhados – podem ser utilizados para muitos outros fins, uma vez que muitas peças trazem já programas automáticos para, entre outros, carne, peixe, desidratação de alimentos, congelados, piza e até sobremesas.

Em termos de consumo energético, estes pequenos eletrodomésticos consomem em média, segundo a da Associação de Defesa do Consumidor – DECO, menos que os fornos, mas com regras e limitações. “Face aos fornos convencionais, as fritadeiras a ar aquecem e cozinham de forma mais rápida, dado o menor volume de ar a aquecer, pelo que também consomem menos energia. Isto, se conseguirem acomodar uma dose suficiente para alimentar a família”, lê-se no site da DECO, devendo por isso ter atenção ao número de litros que aairfryer que escolheu apresenta no descritivo para acomodar às necessidades do agregado. Caso contrário, prossegue a DECO, “o processo deixa de compensar, tanto ao nível prático, como económico”.

Veja abaixo agora as opções com maiores descontos em dia de Black Friday, nesta sexta-feira, 24 de novembro:

Aigostar White Cube – Fritadeira de ar 7 L, Amazon, antes 127.06€ agora 81.32€

Fritadeira Air Fryer, Beltax, El Corte Inglés, antes 59.95€ agora 44.99€

Fritadeira MultiFry De’Longhi FH1394, De’Longhi, no El Corte Inglés, antes 369€ agora 219€

Fritadeira sem Óleo AIGOSTAR 300010IBO, Worten, antes 79.99€ agora 44.99€

Fritadeira sem Óleo InnovaGoods Fryinn Double 8000, Leroy Merlin, antes 209.09€ agora 105.14€

Fritadeira sem Óleo InnovaGoods Fryinn Lite 2000, Leroy Merlin, antes 105.68€ agora 47.10€

Fritadeira sem Óleo Moulinex EZ501810, Mediamarkt, antes 154€ agora 89€

Fritadeira sem Óleo PROFICOOK FR 1242, Worten, antes 199.99€ agora 169.99€

Fritadeira Sem óleo SABA, Conforama, antes 59.99 depois 35.99€

Fritadeira sem Óleo Severin FR2455, Fnac, antes 79.99€ agora 49.99€

Fritadeira sem Óleo UFESA Panther, Worten, antes 89.99€ agora 54.99€

Philips Airfryer Série 5000 XL, Amazon, antes 193.13€ agora 111.81€

Tristar FR-6964 Frigideira sem óleo e forno multifuncional, capacidade 10 l, Amazon, antes 128.07€ agora 76.24€