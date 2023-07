Como combater o fluxo de pensamentos ao adormecer? Uma psicóloga responde

Está exausta, as pálpebras caem e o corpo começa a ceder ao sono. No entanto, quando a cabeça cai no travesseiro, a sua mente é inundada por pensamentos parasitas. Começa a pensar no desentendimento com o vizinho, se deixou o forno ligado, que roupa vai vestir amanhã… O cérebro começa a ferver. No entanto, se não colocar uma tampa rapidamente, o risco é criar um círculo vicioso que conduz a dificuldade em adormecer e distúrbios do sono e do humor que podem chegar até um estado depressivo, referiu Linda Amine, psicóloga clínica e membro da Sociedade Europeia de Pesquisa do Sono (ESRS). Confira abaixo algumas dicas para contornar a situação.

Conte as nuvens

Ao tomar consciência desse estado de ruminação, o primeiro reflexo é querer encontrar o silêncio mental mais total e expulsar o menor pensamento. No entanto, essa atitude consome muita energia para pouco efeito, sublinha Linda Amine. “Em julho de 2020, um estudo científico canadense conduzido por pesquisadores de psicologia foi capaz de estimar que uma pessoa tem em média 6200 pensamentos por dia. É impossível bloqueá-los todos, menos ainda reduzi-los a nada”.

Em vez disso, a especialista sugere a prática meditativa. “Ao considerar estes pensamentos como nuvens, que nos atravessam e contra as quais não lutamos, esta postura altera a forma como sentimos estas ruminações e ajuda a tender para o desapego, necessário ao sono”, explicou à revista francesa “Madame Figaro”.

Trabalhe a imaginação

Para neutralizar uma crise na criança, geralmente é recomendável desviar a sua atenção. Este conselho também se aplica a pessoas que desejam desconectar a mente. A ideia é substituir o pensamento negativo por algo mais agradável: “Imagine um lugar tranquilo e preencha-o com objetos, cores, sons e cheiros que você gosta muito”, descreveu a psicóloga clínica à mesma publicação.

Respire, da cabeça aos pés

Alterar o ritmo da respiração diminui a frequência cardíaca e ativa o sistema parassimpático do corpo, que ajuda a reduzir o stress. Para promover este mecanismo, deite-se e respire profundamente. “Visualize cada membro do seu corpo, da cabeça aos pés, sucessivamente, imaginando que eles respiram” sugeriu a psicóloga.

Adote um ritual

Para estar mais descansada à noite, também é necessário ser proativa, estabelecendo bem antes de dormir uma rotina propícia à calma e ao sono. Este ritual será diferente de acordo com os gostos e desejos de cada um. Pode ser, por exemplo, uma tarefa de escrita. “No final do dia, podemos descarregar nossos pensamentos negativos em um pedaço de papel, que dobraremos e jogaremos fora”, disse Linda Amine.

A transpiração ao final do dia também contribui para um melhor equilíbrio mental. “A atividade física, mesmo a mais suave, como a ioga, desencadeia a produção de serotonina, que favorece o sono e um melhor controlo do stress”, afirmou a psicóloga.