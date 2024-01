Como secar roupa de lã sem encolher e de forma mais rápida

As máquinas de secar são imprescindíveis quando o tempo está frio e húmido e a roupa não se seca. Porém, nem todos as têm e, mesmo quem dispõe desta maquinaria, sabe que o calor usado para secar também encolhe os fios da lã.

Em semanas sucessivas de frio forte e com a promessa de piorar devido a uma frente fria que vem da Escandinávia, prevista para quinta-feira, 11 de janeiro, como lavar e secar as malhas em tempo recorde e usá-las para fazer face às baixas temperaturas.

Eis alguns passos simples que podem acelerar o processo e permitem dispor das malhas lavadas e bem secas para sair à rua:

Escorrer bem a água: Qualquer gota a mais irá exigir mais tempo de secagem. Por isso, deverá apertar bem a roupa para remover toda a água em excesso. Porém, tratando-se de uma malha, deve fazê-lo gentilmente para não quebrar os fios. Nada melhor do que ir removendo o excesso por partes, uma manga, depois outra, o topo, a parte de baixo da camisola

Toalhas: Disponha uma toalha de algodão, das comuns e que se usam nas casa de banho, numa superfície plana e estenda a camisola molhada por cima. Coloque depois uma segunda toalha e comece a enrolar, procurando espremer bem a cada movimento. O malha turca das toalhas irá absorver a água em excesso da peça de lã.

Secagem: Sabendo que as malhas não devem ser penduradas no estendal ou mesmo num cabide, deve dispor a peça de lã na horizontal para não estragar os fios nem deformar a camisola com o peso da água remanescente. Ainda assim, para evitar as marcas, deve dispô-la na horizontal sobre uma superfície plana ventilada. Se se tratar de um estendal, coloque uma toalha fina entre os arames e a roupa de lã.

Calor: tal como não deve lavar as malhas com calor, também não as deve secar com calor direto. Deve optar por um desumidificador e uma fonte de calor relativamente próxima, mas não muito para não danificar a peça.