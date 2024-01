Enfrentar o frio com este hábito de vestir nórdico. E há peças em saldos

Caracterizada por ser muito fina e macia, a lã de merino mantém o corpo quente, reequilibra e reajusta naturalmente a transpiração e não é volumosa. Detalhes fundamentais que fazem deste material rei e senhor em tempo de mercúrios excecionalmente baixos.

O ideal é usar peças com este tipo de lã diretamente sobre a pele, colocando depois camadas para que o frio não chegue. Mas há também opções mais pesadas e grossas e que pode usar por cima de outras peças de vestuário e sob um casaco quente.

A lã de merino é uma das mais indicadas para fazer face ao frio e tem vindo a ser aplicada numa cada vez maios diversidade de propostas de vestuário: mais do que T-shirts ou camisolas, é possível encontrá-la em vestidos. leggings e até collants. Uma boa parte destas peças já estão disponíveis a preço de saldo.

Por isso, em tempo de vaga de frio, e quando se antecipa a chegada de uma frente gelada vinda do norte da Europa, com temperaturas negativas previstas para vários pontos do país, porque não importar também o hábito de vestir que os nórdicos usam para combater com as mesmas armas inimigo semelhante: o frio.

Veja abaixo a seleção de peças em lã de merino:

Basic merino jumpe, C&A, 35.99€

Basic merino polo neck jumper, C&A, 29.99€

Camisola de gola redonda, malha aos torcidos, em lã de merino, Roseanna, La Redoute, 119€

Camisola de Malha Slim de Lã Merino, Calvin Klein, no El Corte Inglés, antes 119€ agora 90.59€

Camisola em Lã Merino 100% com Gola Perkin, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, antes 119€ agora 49€

Camisola em lã merino Slim Fit, H&M, 49.99€

Camisola Interior Térmica de Mulher 260 Tech LS Crew em Lã Merino, Icebreaker, no El Corte Inglés, antes 109€ agora 87.20€

Casaco curto, com botões, em lã de merinos L’Envers x La Redoute, antes 119€ agora 99.96€

Collants em lã de merino, Quito – 100 deniers, Cette, La Redoute, antes 27.99€ agora 20.15€

Gola alta em lã merino, H&M, 19.99€

Leggings em lã merino, H&M, 39.99€

Leggings Térmicas de Mulher 260 Tech High Rise Leggings em Lã Merino, Icebreaker, no El Corte Inglés, antes 119€ agora 95.20€

Merino cardigan, C&A, 29.99€

Vestido canelado em lã merino, H&M, antes 89.99€ agora 39.99€

Vestido Curto de Malha Merino, Armani Exchange, no El Corte Inglés, antes 150€ agora 105€