Como usar o risco na perfeição. Tudo sobre o eyeliner

Seja líquido, em gel ou até em pó, quantas vezes recorremos ao eyeliner para fazer aquele risco, certinho e direitinho, na pálpebra superior do olho? E quantas vezes acabamos com um traço todo torto? Já quase todas passámos por isto, mas hoje no mercado da cosmética existem imensas opções de delineadores de olhos que tentam facilitar-nos a vida. Andámos a investigar e damos-lhe a conhecer uma lista de eyeliners com a respetiva melhor utilização para cada um.

Se o objetivo for conseguir um risco esfumado, então as melhores opções são os eyeliners em lápis ou com a ponta em esponja para que sejam mais fáceis de esbater. Para um traço direito, grosso e bem preenchido o melhor é apostar num delineador líquido, em creme ou gel.

Os eyeliners distinguem-se ainda pela facilidade com que se podem aplicar. Os líquidos, quando não vêm em caneta, necessitam de um pincel e são os mais difíceis, pois borram facilmente e necessitam de uma mão firme. Se quiser mesmo optar por um destes, um bom truque é começar por fazer um pequeno traço a lápis e só depois colocar o eyeliner líquido por cima – para um delineado mais perfeito o lápis de olho deve ser da mesma cor que o eyeliner que aplicar.

No geral, existem vários truques para conseguir o eyeliner perfeito. Há quem prefira começar o traço no canto interno do olho e acabar no externo, assim como há quem faça o procedimento contrário. Há ainda quem opte por começar a meio do olho e depois vá cobrindo um lado e outro até chegar às extremidades. Para começar, se não tem muita habilidade para traços direitos, pode sempre desenhar uns pontos ao longo do olho e depois uni-los, de modo a criar uma linha. Outras dicas que a podem ajudar são: apoiar o dedo mindinho sobre a bochecha para lhe dar estabilidade durante a aplicação; puxar a pálpebra com o dedo para que a superfície fique mais plana e assim seja mais fácil de delinear. Para as mais apressadas, existem já uns delineados adesivos reutilizáveis, com esses ficará pronta em segundos. No mercado existem alguns utensílios e moldes que facilitam a aplicação do eyeliner.

Todas estas opções não existiam quando este ritual de beleza virou moda. Registado pela primeira vez no Antigo Egito, o risco nos olhos era utilizado tanto por mulheres, como por homens e servia para embelezar os olhos, ajudando a definir e intensificar o olhar, mas também a esconder rugas formadas pela exposição solar. A queda do império Egípcio fez com que esta moda ficasse um pouco adormecida, sendo somente utilizada por alguns gregos e romanos de forma moderada.

Foi em 1920 que voltámos a ouvir falar do risco no olho. Já que foi recuperado pela arte do espetáculo, com atores e dançarinos de Hollywood a recorrerem a esta tendência. O mercado da cosmética começou a apostar no eyeliner e nos anos 50 e 60 já este produto se tinha tornado bastante popular. A década de 70 foi a época de inovação do produto, com o aparecimento de novos tipos de eyeliner e novas formas de o usar. Desde então várias subculturas juvenis como o estilo Gótico, o Punk e, no início do século XXI, o Emo, apresentaram novos tipos de riscos: o olho dramático, o delineado simples, o pin up, o olho de gata, o grego, entre outros.

Esta infinidade de traços obriga a ter atenção ao tipo de risco que se usa. Convém ter-se noção do formato dos olhos e fazer uso do traço do eyeliner da melhor maneira. Olhos com a pálpebra superior muito pequena não devem ter um risco muito grosso e devem evitar ainda pintar a linha de água inferior de cores escuras, pois vai diminuir mais os olhos. Quem tiver tendência para ter olheiras também deve ter cuidado ao aplicar maquilhagem na parte inferior do olhos, porque vai estar a destacar essa zona e se o produto não for à prova de água corre ainda o risco de acabar o dia com umas olheiras mais salientes. No geral, convém ter atenção à maquilhagem que utiliza juntamente com o eyeliner e quanto mais dramático for o risco, mais natural deve ser a maquilhagem, para que apenas os olhos sobressaiam.

Atualmente, é uma moda com bastantes adeptas e mesmo o mercado da cosmética continua a investir na inovação e promoção deste produto, existindo não só o clássico preto, mas também eyeliners de várias cores e acabamentos.