Cortes retos são tão 2022! A tendência deste verão são as peças assimétricas. Este estilo de cortes estão presentes nas mais diversas peças de roupa e são um must-have no closet de muitas mulheres.

Assimétricos no corte ou nas mangas, este estilo de peças confere um toque elegante a qualquer look. No entanto, se conjugar com um calçado mais desportivo consegue, também, criar um modelito descontraído.

Com tanta oferta, pode ser um verdadeiro desafio escolher as peças assimétricas mais originais para usar no dia a dia. Por esse motivo, a Delas.pt selecionou algumas sugestões que não pode mesmo deixar escapar.

Vestido Assimétrico Cut Out, na Zara, 19,95€

Vestido Midi Cetim Assimétrico, na Stradivarius, 29,99€

Vestido Assimétrico Folho, na Pull&Bear, 29,99€

Vestido Assimétrico com Pormenor de Franjas, na Mango, 35,99€

Vestido Assimétrico de Crepe, na Lefties, 14,39€

Vestido Assimétrico às Bolas, na Mango, 59,99€

Vestido Assimétrico com Abertura, na Mango, 59,99€

Blusa de Capa Assimétrica, na Zara, 49,95€

Top Bengalina Assimétrico, na Stradivarius, 17,99€

Top Assimétrico com Folho, na Stradivarius, 15,99€

Top Assimétrico Drapeados Limited Edition, na Pull&Bear, 17,99€

Top Plissado Assimétrico, na Pull&Bear, 22,99€

Vestido Assimétrico com Folhos, na Zara, 17,95€

Top Assimétrico com Manga Cava, na Zara, 15,99€

