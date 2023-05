Conheça o tipo de mãe que é de acordo com o seu signo

Os astrólogos do blog Rebel Circus – e citados pelo The Daily Mail – revelam agora o tipo de mãe que se é de acordo com o zodíaco e identificam as potencialidades, mas também as fragilidades de cada signo, os vícios e as virtudes, os pontos positivos e negativos.

Afinal, as estrelas provam aqui que podem ser, ao mesmo tempo, boas e más companhias. Fique a conhecer a maternidade ao detalhe segundo o alinhamento dos astros.

Carneiro (21 de março a 19 de abril): É bem possível que seja uma mãe competitiva uma vez que as progenitoras não gostam de perder em nada. Podem mudar de estado de espírito se o que pensavam não corre como imaginam.

Touro (20 de abril a 20 de maio): Adoram rotina e sabem o que é que funciona melhor com a sua família. Estas mães formarão os descendentes com boas molduras morais e garantirão boa dose de realismo. Bem-dispostas e divertidas, conseguem ser sérias nos momentos mais delicados da vida.

Gémeos (21 de maio a 20 de junho): Afinal, todos podemos ser crianças quando quisermos, certo? Pronto, as mães deste signo estão lado-a-lado com os filhos: desde a mais recente tecnologia até à mais importante amizade. As crianças deixam-se levar por esta adorável alegria. No entanto, os altos níveis de energia podem ser muito perturbadores para o agregado familiar.

Caranguejo (21 de junho a 22 de julho): A maternidade está-lhes tão no sangue que já sabem como fazer praticamente tudo mesmo antes de terem filhos. Compensam a super-proteção e o comportamento temperamental com um outro lado divertido e sensível.

Leão (23 de julho a 22 de agosto): São divertidas, enérgicas e vibrantes. Características que os filhos costumam apreciar nas mães durante grande parte da vida, sobretudo quando são mais pequenos. É-lhes reconhecida imaginação e confiança. Mas nem tudo são virtudes. Elas conseguem digladiar-se com tragédias que são, afinal, de pequenos problemas.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Organizadas, sempre bem informadas e muito práticas, estas mães promovem os hábitos mais saudáveis. São as melhores de todo o zodíaco a fazê-lo! Os filhos, porém, podem sempre defini-las como rígidas devido ao gosto delas pelas regras. Podem ofender as amigas ao julgar-lhes o estilo de maternidade que usam.

Balança (23 de setembro a 22 de outubro): Pacientes, não temem dar espaço aos filhos para que possam cometer erros. As mães deste signo são boas a incutir bons valores morais e uma forte sensibilidade para a cultura, mas podem ser também muito inconsistentes e pedantes no que diz respeito às suas faculdades maternais.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): As mães deste signo fazem tudo à sua maneira e não perdem tempo com o que os outros possam pensar sobre o seu estilo de maternidade. Líderes familiares, têm depois tendência para serem excessivamente controladoras com as emoções, algo que é sempre difícil de compreender. Sobretudo se falamos de miúdos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): As mães deste signo buscam desafio e diversão, tudo com risco e aventura à mistura. São muito sábias e encorajam os filhos a ler, a arriscar e a procurar as oportunidades. Contudo, podem ser muito impacientes e passar os limites da exigência.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): A mãe deste signo é, sem dúvida, encarada como a pedra basilar da família e que é inspiracional para quem lhe presta atenção. São muito trabalhadoras e asseguram que tudo estará sempre feito, independentemente da tarefa. Os filhos olham para elas como modelos a seguir e a replicar. Porém, arriscam-se a levar tudo demasiado a sério, não sabendo tirar partido dos momentos.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro): A tendência para viver a eterna juventude e a alegria da independência poderá imprimir nos filhos essas mesmas características de espírito livre e de vida ao sabor do vento. A não imposição de limites fará com que os descendentes olhem para esta mãe mais como uma amiga do que uma superiora.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março): A capacidade destas mães para amar incondicionalmente, ouvir e criar proximidade apaixona qualquer filho. A família está sempre em primeiro lugar e acima de qualquer coisa ou qualquer um. Em contrapartida, podem parecer passivo-agressivas quando o que imaginaram não corre de feição.