Cores de batom para regressar ao trabalho. Veja as sugestões a partir de 2,69€

Há alguns pontos que deve ter em consideração na hora de escolher a cor do batom para o trabalho. Setembro simboliza, para muitas, o regresso ao trabalho, por isso o Delas.pt reuniu algumas sugestões de cores que deve usar para passar uma boa impressão. Deixe o vermelho de lado, é demasiado extravagante.

Nas maquilhagens para o trabalho, o melhor é optar por cores neutras no que diz respeito ao batom. Além dos nudes, que estão sempre em alta, este ano os batons em tons corais e pêssego têm sido um must-have. Se for fã do rosa, opte sempre por um tom mais pastel, nada muito vistoso, como é o caso do rosa fuchsia. Confira algumas sugestões na lista abaixo.

Apesar do gloss ser a grande tendência do ano, para o trabalho talvez não seja a melhor opção. Os batons brilhante têm tendência a colar os lábios e isso pode tornar-se um pouco desconfortável ao longo do dia. Confira as melhores sugestões de batons na lista abaixo.

Charlotte Tilbury Hot Lips, na Sephora, 37,99€ Maybelline Vinyl Ink, na Pluricosmética, antes 11,49€ depois 8,04€ Fenty Beauty Slip Shine, na Sephora, antes 22,99€ depois 16€ Bálsamo Lábios, na Sephora, 4,99€ Hidratante Nude, na Well’s, 2,69€ New Unlimited Stylo, na Kiko, 10,99€