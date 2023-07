Cores tendência para as paredes e para dar suavidade ao ‘lar doce lar’

Já voltou do destino de férias e ainda tem uns últimos dias antes de voltar ao trabalho? Ou então decidiu ficar por casa nas férias para poupar dinheiro e quer atividades para se distrair? Nós temos a solução perfeita. Nada melhor do que fazer algumas mudanças em casa, entre elas: pintar as paredes.

E vale a pena despender tempo a escolher as cores certas, afinal os tons podem fazer os espaços parecerem mais amplos e também ajudam na transmissão de emoções, como paz e calma.

Para queimar os últimos cartuxos das férias, pegue na tinta e nos pincéis, que nós vamos dizer-lhe as melhores cores para esses efeitos.

O verde de tom mais quente, parecido com a cor de azeitona, é um tom suave e acolhedor e fará com que as pessoas se sintam mais abraçadas.

As cores neutras nunca saem de moda. Nem na roupa, nem na decoração. Entre a multiplicidade de tons de bege e terra, o sinónimo a destacar é reconfortante.

Por mais que não pareçam, os tons de rosa e roxo podem ser bastante calmantes. Claro que não nos referimos ao cor-de-rosa Barbie ou aquele roxo vivo. Não! Tons mais suaves, puxados para os neutros, um tipo de rosa-velho ou um lilás pastel ou alfazema. Cores que transmitem uma sensação de verão que, por norma, é uma estação de grande felicidade para todos. Esses tons trazem sentimentos de alegria e contentamento.

Outra cor que pode parecer que está a entrar no verão é o laranja, de tom mais queimado. Vai parecer que está a caminhar pelas ruas de Marrocos e trazer boas memórias e recordações de tardes mais lentas.

O azul não podia faltar, a cor do céu. Memórias de dias sem nuvens e de sol. Assim como as mudanças de humor, o azul muda de tom dependendo da reflexão da luz. Os sentimentos que esta cor traz? Calma, como estar deitado na areia da praia a ouvir as ondas do mar.