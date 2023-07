Corpo de Sinéad O’Connor foi encontrado sem vida, em casa

As causas da morte da cantora irlandesa continuam por apurar, mas foram agora revelados detalhes das circunstâncias do óbito.

Segundo avança a estação pública britânica, Sinéad O’Connor foi encontrada “inconsciente” em casa, em Londres, e “declarada morta no local” às 11:18, de quarta-feira, 26 de julho.

As autoridades já terão declarado que a morte não está a ser tratada como suspeita. Aguarda-se, contudo, o resultado da autópsia, cujos resultados levarão “várias semanas”, avança o London Inner South Coroner’s Court.

A família da estrela da música confirmou o óbito. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento da nossa amada Sinéad. A família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento tão difícil”, cita o jornal Belfast Telegraph.



Recorde-se que, em junho de 2016, a cantora terá ameaçado atirar-se de uma ponte. O alerta, dado por um familiar, foi desmentido pela cantora de 49 anos que, em maio desse mesmo ano, esteve desaparecida durante 24 horas, na sequência da publicação de uma aparente carta de suicídio no Facebook.

Sinéad O’Connor, cuja carreira atingiu o auge nos anos 90, chegou a afirmar, em entrevista a Oprah Winfrey, sofrer de transtorno bipolar. Algo que, anos mais tarde, viria também a desmentir.

A irlandesa que interpretou Nothing Compares 2 U fez parte de um conjunto de celebridades que falou publicamente sobre a saúde mental e a forma como ultrapassaram estados depressivos.

Em outubro de 2018, a cantora tornava público o seu novo nome, Shuhada’ Davitt, na sequência da sua conversão ao islamismo. Uma revelação que fez através da rede social Twitter. “Estou orgulhosa por me ter tornado muçulmana”, escreveu a cantora, tendo publicado uma imagem sua de hijab, o tradicional véu.

O desaparecimento de O’Connor acontece ano e meio depois de o filho Shane, de 17 anos, ter desaparecido e de ter sido encontrado morto dias depois, em janeiro de 2022. Shane, revelou a própria intérprete à data dos factos, estava internado no Hospital de Tallaght e por indicação de risco de suicídio. “O meu belo filho, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a luz da minha vida, decidiu pôr fim à sua luta terrena hoje e está agora com Deus”, escreveu a cantora no Twitter. E pediu: “Que descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. O meu bebé. Eu amo-te tanto. Que estejas em paz”.