Criou o “glamour” de Diana e a “confiança” de Camilla. Eis Bruce Oldfield

Já vestiu Catherine Zeta-Jones, Rihanna, Taylor Swift entre tantas outras rainhas do cinema e da música. Mas a verdadeira realeza também passou pelas mãos de Oldfield. Para lá de rainha Rania da Jordânia, o designer irá vestir Camilla na coroação, a 6 de maio, após ter feito, durante décadas, peças para Diana, a ex-mulher do agora rei Carlos III.

“Dei a Diana o glamour e a Camila a confiança”, disse Bruce Oldfield, em entrevista a 2014. Aos 72 anos, este designer tornou-se célebre no Reino Unido na década de 80 do século passado por se ter tornado um dos favoritos da Princesa de Gales, Diana, e para quem criou dezenas de vestidos de noite, incluindo alguns dos mais famosos e glamorosos.

“Ele criou o estilo, a estética, trabalhando com Diana,” que foi a sua “musa”, assegura o analista e especialista em moda real Miranda Holder em declarações à agência noticiosa AFP. No entanto, a separação de Diana e Carlos acabaria por cortar a direito a relação de Lady Di com Oldfield.

Desde há anos que o estilista tem vindo a criar peças para Camilla Parker-Bowles e vai agora assinar um dos coordenados mais importantes da rainha consorte aquando da coroação de Carlos III. Em 1953, Isabel II usou, aquando da cerimónia de investidura, um vestido de cetim, bordados e rendas. Desde então, a peça tem sido exposta em museus como um objeto histórico.

Crê-se que, pela preferência de tons mais discretos por parte da rainha consorte, muitas vezes pastéis ou azuis, Camilla possa optar por um coordenado mais discreto já que a cerimónia – como foi avançado – deverá ser menos dispendiosa.

Ainda assim, “o vestido defini-la-á. Passará com ela para a história”, estima Holder. Porém, quando chegar à Abadia de Westminter, Londres, já após as 10 horas da manhã de sábado, 6 de maio, Camilla estará coberta pelo manto de Estado, uma luxuosa peça de veludo bordado criada em 1953 para Isabel II.