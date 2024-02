Cristina Ferreira com João Monteiro no Dia dos Namorados. As primeiras imagens

A apresentadora Cristina Ferreira e o ex-tenista João Monteiro trocaram o primeiro beijo e partilharam as imagens nas redes sociais no Dia dos Namorados, que se celebrou nesta quarta-feira, 14 de fevereiro.

Uma momento que vem reiterar o romance que a apresentadora da TVI está a viver e que recolheu, em 15 horas, mais de 200 mil likes e quase nove mil comentários de felicitações.

A imagem teve lugar há poucas semanas nas Maldivas, onde o casal esteve numas férias românticas, antes do professor de ténis e irmão do vencedor do Big Brother, Francisco Monteiro, ter viajado para os Estados Unidos da América.

Entretanto, Cristina Ferreira voltou a publicar nas redes sociais uma imagem ao lado do amado, com a legenda “Nós”.