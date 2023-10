Da unitrança aos novos apanhados da temporada

As tranças podem ser trabalhosas, mas também conseguem ser mesmo muito práticas e versáteis no dia-a-dia. Talvez por isso elas estejam cada vez mais em destaque: sejam as inúmeras trancinhas fininhas de tamanhos assimétricos, sejam as mais clássicas e formais coladas ao couro cabelo.

Como este tipo de penteado – que deixou de ter associado a si próprio a ideia do negligé para ganhar estatuto de clássico – consegue sempre encontrar uma reeinvenção, conheça algumas das opções que mais têm dado nas vistas nas recentes semanas da moda internacionais e que conseguem somar a originalidade, a criatividade e manter a classe.

Unitrança

Imagine uma única trança que cai pelas omoplatas, mas que não tem qualquer ponta. Este entrançado cria uma peça única que liga o cabelo da parte direita ao da esquerda, criando um semicírculo que cai pelas costas.

Trança dupla

Neste caso, está-se perante não uma, mas duas unitranças que pendem sobre o topo das costas, criando um efeito de camada ou de moldura da cabeça.

Ladylike

Nesta proposta, o rabo-de-cavalo é feito bem no topo da cabeça e cai em trança. Conjuga depois esta opção com alguns fios de cabelo enrolados que criarão e ocultarão o elástico onde amarra o início da trança.

Acessórios

As fitas de cabelo, como referimos a propósito da semana da moda de Nova Iorque, vão ser uma das grandes apostas para a primavera e verão do próximo ano, mas pode começar já a treinar conjugá-las com o cabelo. Podem ser aplicados em tranças individuais de tamanhos diferentes, coordenadas com laços feitos de fitas pretas e brancas e até com brincos ou mesmo pérolas.