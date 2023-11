Decotes assimétricos para surpreender em qualquer ocasião e a partir dos 9 euros

O tempo já pede manguinhas sob os casacos quentes, que ajudam a enfrentar as manhãs frescas e os fins de tarde que arrefecem no outono, mas estas temperaturas mornas de São Martinho, que se verificam durante o dia e que parecem estar para ficar nos próximos dias, pedem um toque de originalidade.

Com as assimetrias a povoarem as propostas de alta-costura, elas abundam também nas grandes lojas de roupa e a preços mais acessíveis e são a resposta ideal para quem quer apostar na ousadia sem perder a sofisticação e a originalidade.

De vestidos a camisolas, passando por macacões, veja algumas propostas de decotes assimétricos, muitos deles de apenas uma manga, em que pode apostar e impressionar quando tirar o casaco.

Vestido midi assimétrico drapeado, Zara, 39.95€

Vestido midi manga comprida malha assimétrico brilho, Berskha, 25.99€

Vestido mini manga comprida ombreiras franzido lateral, Berskha, 27.99€

Camisola assimétrica, H&M, 19.99€

Camisola com decote assimétrico, H&M, 29.99€

Long sleeve top – shiny, C&A, 15.99€

Long sleeve top, C&A, 15.99€

Macacão Comprido Assimétrico Liso, Woman Fiesta, no El Corte Inglés, 190€

Top recorte assimétrico manga comprida Rita Ora, Primark, 9€

T-shirt decote assimétrico, Lefties, 9.99€

Vestido assimétrico curto, Lefties, 12.99€

Vestido assimétrico de lantejoulas, Mango, 59.99€

Vestido assimétrico em jersey com franzido, H&M, 79.99€

Vestido assimétrico em poliamida, Zara, 22.95€

Vestido Comprido Assimétrico de Malha, Jack Jones, no El Corte Inglés, 29.99€

Vestido Curto Assimétrico em Chiffon, Green Coast, no El Corte Inglés, 35.99€

Blusa cropped assimétrica, Mango, 39.99€