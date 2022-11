Diz-me o que ouves, dir-te-ei como és no amor e na relação, diz a ciência

Um estudo da Universidade de Toronto apurou que as pessoas têm tendência em procurar temas que se associem à forma como estão a viver a relação. Olhando ao detalhe a questão, a equipa de investigadores conclui pela existência de quatro tipos de pessoas no diz respeito ao seu comportamento dentro de uma relação e o género de música que ouvem e respetiva letra.

“Pedimos a cerca de 570 pessoas que nos revelassem os seus temas favoritos e, em seguida, codificamos as quase sete mil músicas para o estilo de ligação que letras expressavam. Por sua vez, descobrimos consistentemente que pessoas com anseidade no apego preferem músicas com letras ansiosas”, diz Alaei. “Eu esperava ver uma relação clara entre pessoas ansiosamente apegadas e músicas ansiosas porque são as mais emocionais, mas, surpreendentemente, esse foi o resultado mais ténue”, revelou o professor de psicologia Alaei, coordenador do estudo.

Publicada na revista científica Personal Relationships, a análise teve, num segundo nível, a codificação dos êxitos de 800 tops da tabela BillBoard entre 1946 e 2015 e concluíram que, com a evolução dos tempos, as letras falam cada vez mais de evitamento e menos de segurança.

Pessoas com ansiedade de se apegarem a alguém preocupam-se muito com a rejeição e normalmente querem sentir-se seguras num relacionamento amoroso.

Este grupo de pessoas ouve músicas como “Hello” e “Someone Like You”, de Adele, “Every Breath You Take”, dos The Police, “Wrecking Ball”, de Miley Cyrus, “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, e “Hotline Bling”, de Drake.

Pessoas que não se querem apegar são mais cautelosas no que diz respeito às relações, escondem os sentimentos verdadeiros e preferem ser independentes.

“Irreplaceable”, de Beyoncé, “Say Goodbye”, de Chris Brown, “Bye Bye Bye”, de N’Sync, e “Billie Jean”, de Michael Jackson, são alguns dos temas que estas pessoas gostam de ouvir.

Existem ainda as pessoas com uma vontade de se apegar “mista”, ou seja, emitem regularmente sinais confusos, ora querem estar numa relação, ora não querem.

Este grupo mantém na lista de músicas favoritas: “Bad Blood”, de Taylor Swift, “Someone that I Used to Know”, de Gotye, “So Sick”, de Ne-Yo, “Rolling in the Deep”, de Adele, e “Work”, de Rihanna e Drake.

Por último, as pessoas que se sentem mais seguras mantêm uma via aberta na comunicação, estão sempre otimistas e confiam nos companheiros.

“All of Me”, de John Legend, “Love Me Do”, dos The Beatles, “Thinking Out Loud”, de Ed Sheeran, “Haven’t Met You Yet”, de Michael Bublé, “At Last”, Etta James”, entre outros.