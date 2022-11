Dona do Facebook vai despedir milhares de funcionários

A Meta, a empresa detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, e que conta com cerca de 87 mil trabalhadores no mundo, vai demitir milhares de empregados a partir desta semana, avançou a imprensa americana no domingo, 6 de novembro.

Na semana passada, o novo dono do Twitter, o multimilionário Elon Musk anunciou que iria despedir metade dos 7500 funcionários.

O Wall Street Journal, citando fontes próximas, informou que as demissões podem afetar “muitos milhares” de funcionários da Meta e que os cortes de empregos serão anunciados na quarta-feira, 9 de novembro.

Após a recente divulgação dos resultados trimestrais, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou que o número de funcionários da empresa não aumentaria até o final de 2023 e poderia inclusive diminuir um pouco.

Estas plataformas, cujo modelo de negócio é baseado na publicidade, alegam estar a ser profundamente afetadas pelos cortes de investimento dos anunciantes, afetados pela inflação e pelo aumento das taxas de juros.

O lucro líquido da Meta caiu 4,4 mil milhões de dólares (4,4, mil milhões de euros) no terceiro trimestre (-52% em um ano). “Estamos a enfrentar um ambiente macroeconómico instável, um aumento da concorrência, problemas de segmentação de anúncios e custos crescentes de nossos investimentos de longo prazo, mas devo dizer que nossos produtos estão a sair-se melhor do que sugerem alguns comentários”, disse Zuckerberg no final de outubro, tentando passar uma mensagem tranquilizadora.

Num ano, a Meta perdeu quase 600 mil milhões de dólares (600 mil milhões de euros) em capitalização de mercado.

A empresa preocupa os mercados desde o início do ano, quando pela primeira vez anunciou a perda de utilizadores na rede social original, o Facebook. Além dos problemas de publicidade, os investidores estão preocupados com a decisão de Zuckerberg de dedicar grandes fundos ao desenvolvimento do metaverso, um universo paralelo incipiente anunciado como o futuro da Internet.

Com agências