Dos lenços e blazers clássicos aos crop tops. Evolução de estilo de Sara Matos em dia de aniversário

É, atualmente, dona de uma das imagens mais irreverentes e camaleónicas em Portugal. Não apenas porque está a dar vida a três distintas gémeas na ficção – com Carolina, Benedita e Júlia na novela da SIC Sangue Oculto -, mas pela forma como se apresenta noutros palcos: no da vida pessoal e no da apresentação e das passadeiras vermelhas.

Sara Matos completa esta terça-feira, 20 de dezembro, 33 anos, e à boleia dessa celebração, o Delas.pt foi olhar para trás e recordar a evolução de estilo pessoal – para lá das múltiplas facetas da ficção – da atriz da SIC.

Há 13 anos, Sara Matos integrava a novela juvenil da TVI, Morangos Com Açúcar. Somou produções em Queluz de Baixo e integrou elencos de novelas como Belmonte, Doida por Ti ou Beijo do Escorpião. Tem estado no cinema, brilhado nos programas de dança e deu nas vistas pelo seu estilo absolutamente arrojado na mais recente apresentação do concurso da SIC, Ídolos, e num canal onde tem dado cartas nas novelas.

De um estilo mais discreto e clássico a uma irreverência assumida, veja como o guarda-roupa de Sara Matos, mãe de Manuel – fruto da sua relação com Pedro Teixeira – e a sua postura na moda foram mudando ao longo de década e meia de exposição pública.

Em setembro de 2019 [Fotografia: Instagram/Sara Matos]

Emagos Emagosto de 2021, ao lado de Pedro Teixeira [Fotografias: Instagram Sara Matos]

Festa de Verão da SIC, em agosto de 2022 [Fotografia: Divulgação SIC]

Em setembro de 2022 [Fotografia: Instagram/Sara Matos]