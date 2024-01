Dua Lipa assume romance e revela novo projeto

A cantora e compositora confirmou o romance com o ator britânico Callum Turner durante o momento privado, mas sob o olhar do público. Dua Lipa, de 28 anos, foi flagrada com o companheiro, de 33, durante um jantar romântico num restaurante japonês, em Hollywood, e que foi captado pelo site norte-americano TMZ.

Mas nem só de êxito pessoal se faz a vida da cantora. A estrela de Houdini prepara um novo trabalho e revela que será na órbita da pop psicadélica. “Quero captar a essência da juventude, da liberdade, da diversão e de deixar as coisas acontecer, boas ou más. Não as podes mudar. Tens de ir com a maré, ou com o que quer que se esteja a passar na tua vida”, revelou a compositora em conversa com a revista Rolling Stone.

Este terceiro trabalho de Dua Lipa, que será como a própria diz “mais cru”, terá a inspiração de bandas de sucesso como Massive Attack, Primal Scream, Moby ou Gorillaz, sem esquecer os nomes incontornáveis britânicos como os Blur ou Oasis.