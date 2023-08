Duas em três pessoas preferem viagens não planeadas, revela estudo

Às vezes, o planeamento extensivo e a reflexão sobre cada detalhe antes das férias tiram um pouco da diversão de viajar. Na verdade, mais de três em cada cinco americanos acham que as melhores viagens são as espontâneas.

De acordo com uma pesquisa, realizada a 2045 adultos com viagens programadas para este ano, 67% gostam mais de viagens que acontecem por capricho. Um em cada cinco (22%) dos inquiridos baseia as viagens em preferências pessoais e privilegia as que são programadas de forma espontânea.

Não interessa o destino. O importante é ir

Conduzida pela OnePoll em nome do Motel 6, a pesquisa também mostrou que muitos entrevistados parecem não se importar para onde vão, apenas querem ir. Quase três quartos (73%) estariam dispostos a fazer uma viagem para um destino surpresa. Três quartos (75%) concordam que, ao viajar, a jornada é tão divertida quanto o destino final. Quando questionados sobre acompanhantes, mais de três em cada quatro (78%) viajantes preferem viajar com outras pessoas, enquanto quase um em cada três (28%) planeia viajar com animais de estimação.

Visitar a família e amigos (53%), a necessidade de uma pausa na vida (50%) e o desejo de explorar uma nova cidade (35%) são alguns dos principais motivos para viagens planeadas.

Em média, os viajantes sentem-se animados (74%), alegres (50%) e energéticos (49%) no início de uma viagem e relaxados (38%) quando estão prontos para voltar para casa.

Orçamento para viagens

Quando o assunto é orçamento, os viajantes estão a economizar este ano. Muitos optam por evitar viajar aos fins de semana (33%) e outros preferem levar marmitas (32%) do que comprar comida na estrada. Um em cada três dos inquiridos (30%) está a eleger estadias mais económicas.

Graças ao dinheiro poupado em estadia, 43% dos viajantes planeia gastar mais em experiências como excursões ou jantares fora.