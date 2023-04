É a rainha da desinfeção? Não deixe que façam estas misturas com lixívia

Lavar, limpar, branquear, desinfetar. Ter a casa integralmente limpa e imaculada é sinónimo de bem-estar para si e para a família. E se anda ou se se prepara para as limpezas de primavera com os restantes elementos do agregado, então certifique-se que não mistura nem deixa ninguém misturar produtos de limpeza, da sua natureza químicos, sob pena de arriscar intoxicação.

Por isso, veja o que não deve nunca adicionar à lixívia e arriscar começar o dia no pó e a acabar no médico para resolver inflamações e vermelhidão nos olhos ou tosse irritada devido a experiências laboratoriais dentro de casa.

Mas ainda antes de encher o balde com água, abrir as janelas e arejar bem as divisões são passos essenciais para dar início a uma limpeza competente.

Misturar lixívia com vinagre pode provocar a criação de um gás cloro que é altamente tóxico. Se o fizer com sumo de limão, pode estar diante de uma solução semelhante. Outras soluções altamente interditas são as que juntam lixívia com limpa-vidros ou com lisol, ambas podem provocar cloramina. Por fim, a conjugação com álcool isopropílico pode colocá-la diante de clorofórmio.

Caso tenha sido contaminada por alguma destas soluções, deve imediatamente colocar-se ao ar fresco e ter especial atenção à duração dos sintomas. Pessoas com problemas de asma ou de coração arriscam a ter sequelas mais severas, pelo que se pede ainda maior cautela.