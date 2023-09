É das que suspende a respiração antes de abrir o email? Conheça a ‘apneia de ecrã’

Chegou aquela altura do ano em que é tempo de remover os recados automáticos dos emails, nos quais se informa quem nos escreve que estamos fora do local de trabalho [conhecidos como out of office]. É nesta fase de regresso ao trabalho que começam a chegar os pedidos ou, de uma outra perspetiva, a tardar aquelas respostas que se esperam há algum tempo.

Não será estranho, por isso, respirar fundo ou suspender a inspiração antes de abrir a caixa de mensagens, com renovado volume de emails e, entre eles, inesperados recados.

Se pára, inspira e suspira antes de entrar na funcionalidade, então está diante de um comportamento designado por ‘apneia do ecrã’. E não estará sozinha, já que é mais comum do que o que possa pensar.

“A apneia de ecrã é uma manifestação do corpo em resposta ao stress gerado”, revela um professor de psiquiatria na Universidade da Carolina do Norte ao jornal norte-americano New York Times. Stephen Porges explica que esta resposta do organismo surge quando, “uma vez confrontado com qualquer tipo de estímulo, o sistema nervoso procura sinais para determinar se se está diante de uma ameaça ou não”. Uma reação que procura, segundo o mesmo especialista, acalmar o corpo com o objetivo de juntar esforços para uma melhor concentração e uma ajuda na tomada de decisões.

Porém, Porges distingue o facto de se tratar de um episódio único ou de vários ao longo do dia, sendo que neste segundo caso se pode estar diante de uma sensação de ameaça com caráter crónico e com efeitos manifestos no nível de cansaço. “Horas de interrupções respiratórias breves que podem fazer com que se sinta exausto após um dia de trabalho”, afirma.

Trocar os telemóveis por computadores com ecrãs maiores no momento de consultar e responder aos emails vai ajudar a aliviar o stress, uma vez que o corpo não estará, fisicamente, tão encolhido sobre si próprio, o que já é uma enorme ajuda. Mas esta não é a única forma de travar esta reação: levantar-se regularmente para uma pausa ou suspirar alto vão ajudar o corpo a ‘reiniciar’ com mais calma e a fazer frente à tarefa.

Veja ainda o que diz de si a forma como tecla e usa o rato no local de trabalho.